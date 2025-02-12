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Türkiye
AA 12.02.2025 18:05

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 36 gözaltı

Sakarya'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik operasyonlarda 36 şüpheli yakalandı.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 36 gözaltı

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik 1-11 Şubat'ta operasyonlar düzenledi.

Uyuşturucu ticareti yapan ve kullandığı tespit edilen şüphelilerin üst ve adres aramalarında, 1 kilo 699,48 gram uyuşturucu madde ve 220,7 gram uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tüfek ve 3 kartuş ele geçirildi.

Operasyonlarda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması olan 2 hükümlünün de bulunduğu toplam 36 zanlı gözaltına alındı.

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Sakarya Uyuşturucu
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