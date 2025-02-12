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Türkiye
İHA 12.02.2025 19:37

İngiliz Shona Rogers Elazığ'da Müslüman oldu

İngiltere vatandaşı Shona Rogers, Elazığ İl Müftülüğünde düzenlenen törende kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

İngiliz Shona Rogers Elazığ'da Müslüman oldu

Türkiye'de yaşayan ve Müslüman olmak istediğini belirterek Elazığ İl Müftülüğüne başvuran İngiltere vatandaşı Shona Rogers için `İhtida Merasimi` düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ Shona Rogers'a İslam'ın temel esasları ile ilgili bilgi verdi.

Ardından şahitler Ayşe Ural ve Yasin Öngören'in huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Shona Rogers `Ceyda` ismini aldı. Merasim yapılan dua ile tamamlandı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İl Müftüsü Üstündağ ise Müslüman olan Ceyda'yı tebrik ederek `İhtida Belgesi` ile birlikte, Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti.

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