İngiliz Shona Rogers Elazığ'da Müslüman oldu

Türkiye'de yaşayan ve Müslüman olmak istediğini belirterek Elazığ İl Müftülüğüne başvuran İngiltere vatandaşı Shona Rogers için `İhtida Merasimi` düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ Shona Rogers'a İslam'ın temel esasları ile ilgili bilgi verdi.

Ardından şahitler Ayşe Ural ve Yasin Öngören'in huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Shona Rogers `Ceyda` ismini aldı. Merasim yapılan dua ile tamamlandı.

[Fotoğraf: İHA]

İl Müftüsü Üstündağ ise Müslüman olan Ceyda'yı tebrik ederek `İhtida Belgesi` ile birlikte, Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti.