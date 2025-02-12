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Türkiye
AA 12.02.2025 23:20

Hakkari'de karda mahsur kalan ailenin yardımına AFAD koştu

Hakkari'de araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalan 5 kişilik aile, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hakkari'de karda mahsur kalan ailenin yardımına AFAD koştu

Mergabütan Kayak Merkezi'nden dönen 5 kişilik ailenin bulunduğu araç, Otluca köyüne doğru gittiği sırada yoldan çıkarak kara saplandı.

Aile bireylerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD'ın arama kurtarma ekibi yönlendirildi.

Bölgede düşen çığ nedeniyle araçla ilerleyemeyen ekipler, bir süre yürüdükten sonra ailenin bulunduğu noktaya ulaştı ve 5 kişinin güvenli bölgeye götürülmesini sağladı.

İl Özel İdaresi ekipleri de yolu açarak aracı bulunduğu yerden çıkardı.

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