Anne Hacire Akar'ın HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere örnek oldu.

Akar'ın 24 Ağustos'ta evladına kavuşmasının ardından Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı. Diyarbakır annelerinin eylemine katılan ailelerin sayısı gün geçtikçe arttı.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 119 gününe girerken, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan için 8 Ekim'de oturma eylemine katılan Hatice Ceylan'ın 10 Aralık'ta, Hüsniye Kaya'nın da 26 Aralık'ta kızı Mekiye Kaya'ya kavuşması oturma eylemini sürdüren annelere büyük moral verdi. Evlatlarının yolunu gözleyen Diyarbakır anneleri, yeni yılda çocuklarına kavuşmayı diliyor.

Çocukları için çadırda mücadele



Mardin'den gelen ve oturma eyleminde yer alan anne Emine Kaya, AA muhabirine, oğlu Vedat Kaya'nın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını, 5 yıldır acı çektiğini anlattı. Oğlu için yıllarca eylemde yer alacağını, sadece oğlunu istediğini aktaran Kaya, yeni yıla oğluyla girmek istediğini bildirdi.

Hakkari'den gelen Necibe Çiftçi ise günlerdir çadırda çocukları için mücadele ettiklerini, yeni yıla çocuklarıyla girmek istediklerini söyledi. Yeni yılda bütün annelerin çocuklarının geri dönmesini ümit ettiğini belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

"Biz de mutlu olalım. Sevinçle yeni yılımızı kutlamak istiyoruz. Çocuklarımızın dağda taşta kalmamasını istiyoruz. Bu çocuklar mağaralarda aç susuz kalıyor. Çocuklarımızın dönmesini, yeni yılda çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz. Yeni yılda bütün annelerin çocuklarının geri dönmesini ümit ediyorum. Allah'ın izni, devletimizin gücüyle inşallah yeni yılda çocuklarımıza kavuşacağız."

"Onu çok zor şartlar altında büyüttüm"



4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Adil için Gaziantep'ten Diyarbakır'a gelen anne Cennet Kabaklı da oğlunun hasretine dayanamaz hale geldiğini dile getirdi. Terör örgütünün oğluna ve kendisine zulmettiğini vurgulayan Kabaklı, annelerin tek dileğinin çocuklarına kavuşmak olduğunu vurguladı.

"Bize acı çektirmekle ne yapmaya çalışıyorlar? Yeter, evladımızı bize versinler. 5 yıldan bu yana tutuyorlar. Merhametleri, vicdanları yok mu?" diyen Kabaklı, evladı için oturma eylemini sürdüreceğini aktardı. Kabaklı, şöyle konuştu:

"Evladımı alana kadar burada oturmaya devam edeceğim. Benim evladımı versinler. İnşallah yeni yılda da sevinçli haberler gelir. Yeni yıl uğurlu olur. Herkes evladına kavuşur, ben de kavuşurum. Oğlumu çok zor şartlar altında ve çevremizin yardımıyla büyüttüm, 19 yaşına getirene kadar neler çektim. Oğlum 2 yaşındayken babası vefat etti. Onu çok zor şartlar altında büyüttüm. Okula giderken harçlığı olmazdı. Evladımı geri istiyorum. Hasta bir anneyim, evladımı bıraksınlar."

"Yeni yıla güzel girmek istiyoruz"



Anne Fatma Akkuş ise kızı Songül için oturma eyleminde yer aldığını anımsattı. Bütün ailelerin çocuklarını beklediğini Akkuş, "Yeni yıla güzel girmek istiyoruz. Vicdan ve merhametleri olsa çocuklarımızı gönderirlerdi. Allah onlara merhamet ve vicdan versin ki bizim sesimizi duysunlar. Yeter artık." ifadelerini kullandı.

Baba Şevket Altıntaş da yeni yılda tek temennisinin evladına kavuşmak olduğunu dile getirerek 2020 yılında annelerin yüreğinin yanmaması dileğinde bulundu. Altıntaş, "Mutlu ve huzurlu günler yaşayalım. Biz çocuğumuzun yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyoruz. Ne kadar acı bir cümle. Hiçbir evlat ailesinden ayrı kalmasın, annesinin yanında, yuvasında olsun." diye konuştu.

"Buradan sevinçle ayrılmak istiyoruz"



Oğlu Erkan için oturma eyleminde yer alan baba Fahrettin Akkuş, yeni yılda çocuklarının dönmesini umut ettiklerini söyledi. Tek temennisinin evladına kavuşmak olduğunu ifade eden Akkuş, "Yeni yılda inşallah bütün aileler çocuklarına kavuşur. Bizim bütün temennimiz bu. HDP, bizden rahatsız olduğunu söylüyor. Madem rahatsızlar çocuklarımızı versinler, biz de oturmayalım. Çocuklarımızı onlar için büyütmedik. Neden çocuklarımızı vermiyorlar. Yazık değil mi? Çocuklarımızı kaçırıyorlar. Yeter artık sabrımız taşıyor." dedi.

Baba Şevket Bingöl ise oğlu Tuncay için oturma eyleminde yer aldığını bildirerek şunları kaydetti:

"İnşallah yeni yılda çocuklarımıza kavuşuruz. Bizim beklentimiz budur. Buradan sevinçle ayrılmak istiyoruz. Buradan herkes sevinçle evine döner. Yeni yıldan tek beklentimiz çocuklarımıza kavuşmak. Yoksa niye burada soğukta bekleyelim. Herkes evinde biz ise buradayız. Biz istiyoruz ki bütün çocuklar ailelerine kavuşsun. Çocuklarımız gelmeden oturma eylemini sona erdirmeyeceğiz."

Kaynak: AA