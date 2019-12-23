Yurt genelinde bu hafta yağmur görülecek, sıcaklıklar da düşecek. Yağış, özellikle yurdun batı kıyılarında etkili olacak.

Hava Tahminleri Uzmanı Mehmet Özdemirci, "Kuvvetli bir kar yağışı beklentimiz yok, sıcaklıklar da yağışla düşecek. Çarşamba günü için ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur var. Yağmurun yanında perşembe İç Anadolu ve doğu bölgelerinde kar yağışını göreceğiz. Akdeniz Bölgesi, Ege'nin güney ve kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış göreceğiz. Özellikle Muğla ve Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli gerçekleşecek bu yağışlar." diye konuştu.

Özdemirci, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Üç büyük kentin hava sıcaklıkları

İstanbul'da hafta başında sıcaklık 17 derece civarında seyrederken, sıcaklıklar perşembe ve cuma günleri 8 dereceye kadar düşecek.

Haftaya 9 derece ile başlayacak Ankara'da ise ilerleyen günlerde karla karışık yağmurun etkisiyle sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek.

İzmir'de ise sıcaklık 17 dereceyle başlayacak, yağmurla birlikte cuma gününe kadar 11 dereceye düşecek.

Kaynak: TRT Haber