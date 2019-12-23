Zonguldak'ta refüjü aşan otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı23 Aralık 2019 Pazartesi 05:11 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 04:48
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak köprü girişinden dereye uçtu. Sürücünün alkollü çıktığı kazada yaralanan üç kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ereğli-Alaplı arası karayolunun Kışla Mahallesi Potbaşı Sokak mevkiinde, Ereğli istikametinden Alaplı İstikametine giden Ö.D. idaresindeki 67 UF 309 plakalı otomobil, virajı alamayarak önce karşı şeride geçti, ardından da Gülüç Köprüsü yanında elektrik direklerini de devirerek dereye kenarına uçtu.
Kaza sürücü Ö.D. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan S.K. ve O.D. yaralandı.
Kazayı gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları dere kenarından çıkartarak ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.
Kaza yapan otomobil kullanılamaz hale gelirken, elektrik kurumu ekipleri kopan enerji hatları nedeniyle olay yerine giderek önlem aldı. Kaza yapan otomobil ise vinç yardımı ile dere kenarından alınarak çekici ile otoparka kaldırıldı.
Otomobil sürücüsünün 195 promil alkollü çıktığı öğrenilirken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA