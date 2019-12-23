Uzun zamandır İstanbul’da beklenen yağışlı ve lodoslu hava etkisini göstermeye devam ediyor.

Önceki gece etkili olan lodos, kent genelinde devam ediyor.

Bu nedenle Avcılar ve Küçükçekmece Sahilinde de lodostan dolayı dalgalar oluştu.

Lodos deniz ulaşımında da sefer iptallerinin yaşanmasına yol açtı.

Kaynak: İHA