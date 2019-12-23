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Lodos İstanbul'da etkisini sürdürüyor: Dev dalgalar oluştu23 Aralık 2019 Pazartesi 04:31 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 04:08
İstanbul'da önceki gece saatlerinde başlayan lodos, bu gece saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Uzun zamandır İstanbul’da beklenen yağışlı ve lodoslu hava etkisini göstermeye devam ediyor.
Önceki gece etkili olan lodos, kent genelinde devam ediyor.
Bu nedenle Avcılar ve Küçükçekmece Sahilinde de lodostan dolayı dalgalar oluştu.
Lodos deniz ulaşımında da sefer iptallerinin yaşanmasına yol açtı.
Kaynak: İHA
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