Bursa'da çıkan yangında hurdalık ve 2 fabrika küle döndü23 Aralık 2019 Pazartesi 05:26 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 04:56
Bursa'da bir hurdalıkta çıkan yangın, kereste ve mermer fabrikasına sıçradı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında 1 hurdalık ve 2 fabrika kullanılamaz hale geldi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Serhat T.'ye ait bir hurdalıkta gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgede şiddetli lodosun da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler hurdalığın yanında bulunan mermer fabrikası ve kereste fabrikasına sıçradı.
Dumanları ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Hurda fabrikasında çıkan yangın, kereste dolu depoyu kısa sürede alev topuna çevirdi.
Yangına 14 itfaiye aracı ve 60 itfaiye eri müdahale ederken polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken tonlarca kereste küle döndü. İtfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini araştırırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA