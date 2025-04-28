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Türkiye
TRT Haber 28.04.2025 06:15

Yeni haftada yağışlı hava etkisini sürdürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; yeni haftanın ilk iki gününde Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Yağışlı hava da yurdun birçok kesiminde, özellikle de kıyı bölgelerde etkisini sürdürecek.

Yeni haftada yağışlı hava etkisini sürdürecek
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Yeni haftada yurdun birçok kesiminde gri bir hava hakim olacak. Kıyı kesimlerde yağış, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; yeni haftanın ilk gününde Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz kıyılarında yağış bekleniyor.

Yağışın özellikle Güney Egenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Haftanın ilk iki gününde, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisi de var.
Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması için uyarıda bulundu.

Yeni haftada yağışlı hava etkisini sürdürecek

Yağışlı hava iç kesimlerde hafta ortasında yeniden yüzünü gösterecek.

İç Anadolu'nun doğusu ile beraber yurdun kıyı kesimlerinde yağış etkili olacak.

Hava sıcaklığı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyrederken kuzey ve iç kesimlerde yer yer bu değerlerin altına inecek.

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3 büyük ilde hava nasıl olacak?

İstanbul ve Ankara'da 3 gün boyunca yağış görülmeyecek.

İstanbulluların kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli olması gerek. İzmir'de ise 3 gün boyunca aralıklı gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yağış, iç kesimlerde yer yer kuvvetli olabilecek.

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