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Türkiye
AA 28.04.2025 05:23

İstanbul için fırtına uyarısı

İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren poyraz etkili olacak. Fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarla birlikte hava daha soğuk hissedilecek.

İstanbul için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz ve Marmara'da bugün öğle saatlerinden itibaren başlayacak fırtınanın, yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde bugün öğle saatlerinden itibaren başlaması beklenen fırtınanın Salı gecesine etkili olacağını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nde bugün öğleden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın salı gecesinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Çanakkale, Balıkesir ve Bursa için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa için fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile Bursa'nın batısında başlaması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 3 gün süreceği tahmin ediliyor.

Fırtınayla yaşanabilecek ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kastamonu Valiliği de uyardı

Kastamonu Valiliği, denizlerde beklenen fırtına nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, denizlerde rüzgarın bugün öğlen saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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