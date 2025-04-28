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Türkiye
AA 28.04.2025 02:45

Kadıköy'de balkon çöktü, bina tahliye edildi

İstanbul Kadıköy’de 6 katlı bir binanın 5'nci katındaki balkon çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kadıköy'de balkon çöktü, bina tahliye edildi

Dumlupınar Mahallesi Melih Cevdet Anday Sokak'ta bulunan binanın 5. katındaki dairenin balkonunda çökme meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadıköy'de balkon çöktü, bina tahliye edildi

Moloz parçaları otomobile hasar verdi

Olayda yaralanan olmazken, düşen moloz parçaları nedeniyle park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.

Kadıköy'de balkon çöktü, bina tahliye edildi

Tedbir amacıyla tamamen boşaltılan binanın mühürlenip mühürlenmeyeceğine uzmanlar tarafından yapılacak incelemenin ardından karar verileceği öğrenildi.

Öte yandan olayın yaşandığı apartmanın karşısında yaşayan Hakan Cevahir, 23.00 sularında bir sarsıntı hissettiklerini ardından dışarıdan bir gürültü duyduklarını, camdan bakınca karşı binadaki balkonun çöktüğünü gördüklerini söyledi.

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