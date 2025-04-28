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Türkiye
AA 28.04.2025 03:46

Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde geri dönüşüm tesisinden çıkan yangın söndürüldü.

Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Akgedik Mahallesi yakınlarındaki metal geri dönüşüm işletmesinde hurdaların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Açık alanda istifli yanıcı malzemelerin de tutuşmasıyla hızla büyüyen alevler, tesisin bitişiğindeki Menemen-Manisa kara yolu kenarındaki otlara da sıçradı.

Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

İhbar üzerine tesise çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerin, tesisteki soğutma çalışması sürüyor.

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