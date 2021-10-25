Sonbaharın bitmesine sayıla günler kaldı. Güneş zaman zaman yüzünü gösterse de havalar iyice serinledi.

Türkiye yeni haftaya soğuk ve yağışlı havayla başlayacak.

Hafta ortasında sıcaklıklar artacak

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde sıfır derecenin altına düşmesi bekleniyor.

Hafta ortasında sıcaklıklar tekrar yükselerek mevsim normallerine gelecek.

3 büyük kentte hafta boyunca yağış beklenmiyor. Ancak Başkent'te hava sıcaklığı azalacak. Ankara çarşamba gününden itibaren yeniden ısınacak.

Meteoroloji'nin günlük tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz ile Ordu'nun iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının da kuzey, iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Kastamanu'nun kıyı kesimleri, Zonguldak, Bartın, Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların; 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın; Marmara Bölgesi, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuzeybatı kesimlerde zirai don tehlikesi

Bu gece saatlerinden itibaren Marmara ve Batı Karadeniz’de zirai don tehlikesi riski olmasından dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticiler uyarıldı.

Bölge bölge hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda sağanak bekleniyor. Rüzgarın, kuzey, kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Edirne 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak bekleniyor

Kırklareli 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Kocaeli 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak bekleniyor.

Ege

Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey, kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar 6°C, 14°C

Parçalı bulutlu

Denizli 10°C, 22°C

Parçalı bulutlu

İzmir 15°C, 23°C

Parçalı bulutlu

Kütahya 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz

Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Adana 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

Antalya 18°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Hatay 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

Mersin 16°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinde yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra ise Sivas'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Ankara 6°C, 14°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Eskişehir 4°C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Konya 7°C, 14°C

Parçalı bulutlu

Sivas 2°C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Batı Karadeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bolu 0°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

Düzce 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak bekleniyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kastamonu 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak bekleniyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Zonguldak 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak bekleniyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz ile Ordu'nun iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şidddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Amasya 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak bekleniyor

Samsun 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Tokat 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak bekleniyor

Trabzon 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzeydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum -1°C, 7°C

az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Kars -3°C, 7°C

az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Malatya 3°C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Van 1°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır 7°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

Gaziantep 11°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

Siirt 12°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

Şanlıurfa 12°C, 25°C

Az bulutlu ve açık