Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 06:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sinop Türkeli'de sağanak: Geçici köprü ulaşıma kapatıldı
[Fotoğraf: İHA]
Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Yılanlık mevkiindeki geçici köprü güvenlik açısından ulaşıma kapatıldı.
İlçede gün boyu etkili olan sağanak nedeniyle Türkeli Deresi'nde su seviyesi yükseldi.
11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi nedeniyle yıkılan Yılanlık Köprüsü yerine yapılan geçici köprü ise sel sularının arasında kaldı.
Çok sayıda köye bağlantı sağlayan geçici köprü, jandarma trafik ekipleri tarafından güvenlik açısından ulaşıma kapatıldı.
[Fotoğraf: İHA]
İlçede sağanak nedeniyle bazı köy yollarında hasar meydana gelirken, ekipler gün ağarınca hasar tespiti için çalışma başlatacak.
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