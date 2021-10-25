Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 03:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Minibüsü tamir etmek isterken altında ezildiler: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Samsun'da bir fabrikanın deposunda tamir ettikleri minibüsün altında ezilen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlkadım ilçesinin Derecik Mahallesi'ndeki bir fabrikanın deposunda, Ahmethan Şanlı ile Ahmet Hamdi Çamoğlu minibüsün altına girerek tamire kalktılar.
Ön lastikleri sökülmüş olan minibüs krikodan düşerek altında tamire kalkan Ahmethan Şanlı ile Ahmet Hamdi Çağmoğlu'nun üzerine düşerek ezdi.
Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Minibüsün altından çıkarılan Ahmethan Şanlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, ağır yaralanan Ahmet Hamdi Çamoğlu ise 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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