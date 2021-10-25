İlkadım ilçesinin Derecik Mahallesi'ndeki bir fabrikanın deposunda, Ahmethan Şanlı ile Ahmet Hamdi Çamoğlu minibüsün altına girerek tamire kalktılar.

Ön lastikleri sökülmüş olan minibüs krikodan düşerek altında tamire kalkan Ahmethan Şanlı ile Ahmet Hamdi Çağmoğlu'nun üzerine düşerek ezdi.

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Minibüsün altından çıkarılan Ahmethan Şanlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, ağır yaralanan Ahmet Hamdi Çamoğlu ise 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.