Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 03:02Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Sivas'ta içme suyu ana hattı patladı: Cadde sular altında kaldı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta ana şebeke suyu hattı patladı. Kent merkezinde meydana gelen patlama sonucu yolda çökmeler meydana geldi, bazı iş yerlerini su bastı, cadde molozlarla kaplandı.
Kent merkezinde Kepenek Caddesi'nden geçen ve şehri besleyen içme suyu ana hattı patladı.
Caddenin yaklaşık 300 metrelik kısmı sular altında kaldı, yolda çökmeler meydana geldi.
[Fotoğraf: AA]
İş yerlerini su bastı
Beraberinde molozları da taşıyan sular çevrede bulunan onlarca dükkan ve iş yerini sular altında bıraktı.
[Fotoğraf: DHA]
Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Cadde trafiğe kapatıldı
Polis, caddeyi güvenlik çemberine alarak yaya ve araç trafiğine kapattı.
[Fotoğraf: AA]
Ana vananın kapatılması ile su akışı azalırken, belediye ekipleri de temizleme çalışması başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Sivas
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