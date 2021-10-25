Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 02:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da kural ihlali yapan sürücülere 183 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da bir hafta içerisinde polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde, kural ihlali yapan 288 araç ve sürücüsüne 183 bin 940 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, polis ekipleri 18-24 Ekim tarihlerinde şehir içi ve bölge trafik noktalarında 4 bin 864 aracı denetlendi.
Ekipler, kural ihlali yaptığı belirlenen 288 araç ve sürücüsüne toplam 183 bin 940 lira idari ceza kesti.
Denetimlerde eksiklikleri tespit edilen 13 araç trafikten men edildi, alkollü araç kullanan 2 kişinin ehliyetine el konuldu.
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