Atilla Özsoy yönetimindeki otomobil, Ramazan Uğur'un kullandığı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otomobilin içinde bulunan yolculardan Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa ile araç şoförü Atilla Özsoy yaralandı, araçtaki diğer yolcu Abdullah Azmi Uyar hayatını kaybetti.

Ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tuzlukçu Belediye Başkanı Akbuğa'dan açıklama: Genel sağlık durumum iyi

Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa geçirdiği kaza ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Genel sağlık durumum iyi. Sağlık çalışanlarımız gerekli müdahaleyi yaptı. Kırıklar için sabah ameliyat olacağım. Arkadaşlarımdan ulaşarak arayan tüm dostlarımıza teşekkür ederim. Telefonum kırıldığı için cevap veremiyorum."