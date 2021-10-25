Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 04:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Piknik tüpünün içine gizlenmiş 8 kilogram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te bir tırda piknik tüpünün içine gizlenmiş 8 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep doğu gişelerinde durdurdu.
Narkotik köpeğinin yardımıyla arama yapan ekipler, tırın kupasında ve dorsesinde iki piknik tüpünün içine gizlenmiş 8 kilogram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan tır sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu Narkotik
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