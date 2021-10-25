İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep doğu gişelerinde durdurdu.

Narkotik köpeğinin yardımıyla arama yapan ekipler, tırın kupasında ve dorsesinde iki piknik tüpünün içine gizlenmiş 8 kilogram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan tır sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.