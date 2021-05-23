Yaz iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Hava Tahmin Uzmanı Ali Kahraman, yeni haftanın sıcaklıklarıyla ilgili, "Sıcaklıklar Karadeniz sahil kesiminde mevsim normallerinde, batı bölgelerde 3, iç bölgelerde 4 ila 6 derece üzerinde seyretmeye devam edecek" dedi.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer yer yağış görülecek

Yeni haftada ülkenin batısında yağış beklenmiyor. Haftanın ilk iki günü ise sadece Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu yağışlı olacak.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde devam eden yağışların çarşamba günü sadece Hakkari, Van çevrelerinde etkili olması ve çarşamba öğleden sonrası itibariyle ülkeyi terk etmesi bekleniyor.

Cuma günü ise yağışlar tekrar başlayacağını aktaran Kahraman şunları söyledi:

"Cuma'dan itibaren tekrar kuzeyden gelen sistem ülkemizde. Cuma günü Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda, cumartesi günü ise bütün Karadeniz sahil kesiminde etkili olacağını ve cumartesi günü itibariyle ülkeyi terk edeceğini düşünüyoruz."

3 büyük kentin hava sıcaklıkları

Ve 3 büyük kent.

İstanbul, Ankara ve İzmir hafta boyunca güneşli olacak.

İstanbul haftaya 26 derecelik sıcaklık değerleriyle başlayacak. Ancak hafta sonuna doğru sıcaklıklar 2-3 derece düşecek.

Başkent'te ise sıcaklıklar artacak. Termometreler hafta sonuna kadar 30 dereceye kadar ulaşacak.

İzmir'de salı ve perşembe günü sıcaklık artacak. Termometreler 36 dereceyi gösterecek.