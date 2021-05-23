Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 10 eve "koronavirüs" karantinası
Adıyaman'da koronavirüs vakalarının artması üzerine 10 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Buna göre farklı mahallelerdeki 10 ev için karantina kararı verildi.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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