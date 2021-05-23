Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 15:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kastamonu'da kene ısırması can aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'da bacağına yapışan keneyi çıkaran 64 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Tosya ilçesine bağlı Suluca köyünde yaşayan 64 yaşındaki çiftçi Zeliha Suluca, yaklaşık bir hafta önce bacağına yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardı.
Bir süre sonra rahatsızlanan kadın Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan muayenede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tespit edilmesi üzerine de Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Suluca iki gün sonra hayatını kaybetti.
Yaşlı kadının cenazesi, memleketi Suluca köyünde toprağa verildi.
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