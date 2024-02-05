Yeni haftada sıcaklık 5 ila 8 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, bir hafta boyunca yurt genelinde sıcaklık 5 ila 8 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde kalacak.

Haftanın ilk gününde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz Bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış bekleniyor.

Yağışlar, özellikle Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde ise yağmur şeklinde görülecek.

Kuvvetli yağışa dikkat

Salı günü Karadeniz bölgesi yağışlı. Bu yağışlar Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak.

Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hafta ortasından itibaren aralıklarla sağanak bekleniyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava ısınıyor

Üç büyük şehirde hava daha da ısınacak.

Başkentin kuzey kesimlerinde pazartesi günü kısa süreli yağış var. Cuma gününe kadar yağış yok, sıcaklık 14 derece civarında. İstanbul'da 3 gün yağış yok, sıcaklık hafta sonuna kadar 17 derece, İzmir'de çarşamba ve perşembe günü sağanak bekleniyor, sıcaklık 19 dereceye yükselecek.

Denizlerde hava durumu

Denizlerde ise hafta ortasına kadar rüzgar etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına var, Marmara, Ege ve Akdeniz'de orta kuvvette rüzgar bekleniyor.