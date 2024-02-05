Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı

Dün akşam saatlerinde İnegöl'den Yenişehir istikametine giden Sultan Kurt idaresindeki otomobil, yan yoldan ana yola çıkan Zekeriya Tatlı yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, kazada Sultan Kurt, yanında bulunan Seda Sav ile diğer araçtaki yolcular Mine Tatlı ve 3 yaşındaki çocuğu Buğra Tatlı yaralandı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.