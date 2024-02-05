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Türkiye
DHA 05.02.2024 06:30

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yan yoldan çıkan otomobil ile cadde üzerinde seyir halindeki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı

Dün akşam saatlerinde İnegöl'den Yenişehir istikametine giden Sultan Kurt  idaresindeki otomobil, yan yoldan ana yola çıkan Zekeriya Tatlı yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, kazada Sultan Kurt, yanında bulunan Seda Sav ile diğer araçtaki yolcular Mine Tatlı ve 3 yaşındaki çocuğu Buğra Tatlı yaralandı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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