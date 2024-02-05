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Türkiye
AA 05.02.2024 05:57

Burdur'daki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Burdur'daki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

İsmail Çolak idaresindeki otomobil, Tefenni-Karamanlı kara yolu Kılçan köyü kavşağı yakınında şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, otomobildeki Mustafa Akalın'ın  kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Çolak ile Bedirhan Yıldız  çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tefenni Devlet Hastanesine kaldırılan ve ağır yaralandığı öğrenilen sürücü Çolak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız’ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Otomobildeki gençlerin asker eğlencesinin ardından Tefenni ilçesindeki yemekten dönüşte kaza yaptıkları öğrenildi.

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Burdur Trafik Kazası
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