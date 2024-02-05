Bolu'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Aşağısoku Mahallesi Karadere Caddesi'nde seyreden T.Ü idaresindekiotomobil ile karşı istikamette ilerleyen H.U.Y. kontrolündeki otomobil çarpıştı.

Kazada, H.U.Y ve aynı araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Alkollü sürücü polis aracına binmemek için direndi

Kaza yapan otomobil sürücülerinden T.Ü'nün alkollü olduğu ve daha önce de aynı nedenle ehliyetine el konulduğu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından karakola götürülmek istenen T.Ü. ve yanındakiler polis ekiplerine zorluk çıkarttı.

Arbede yaşandı

Alkollü sürücünün arkadaşları ve yakınları polis ekiplerini engellemek isteyince arbede yaşandı.

Bazı kişiler polise saldırmaya çalışırken, T.Ü. polis ekipleri tarafından uzun süren ikna çabasının ardından ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.