Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre kuzey, doğu ve zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Hakkari, Şırnak ve Van çevreleri ile Kastamonu kıyıları yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığı doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalırken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Çanakkale 11°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu
Edirne 11°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İstanbul 10°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu
Kırklareli 9°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Afyonkarahisar 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Denizli 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İzmir 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Manisa 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Adana 20°C
Az bulutlu ve açık
Antalya 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Hatay 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Mersin 19°C
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Ankara 8°C
Parçalı ve az bulutlu
Çankırı 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Konya 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Bolu 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
Düzce 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Sinop 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
Zonguldak 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Amasya 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
Artvin 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Samsun 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
Trabzon 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Erzurum -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
Kars -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
Malatya 7°C
Parçalı bulutlu
Van 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Diyarbakır 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Siirt 10°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu
Şanlıurfa 13°C
Parçalı ve az bulutlu