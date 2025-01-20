TEM Otoyolu’nda araç yangını: İki şerit trafiğe kapandı

TEM Otoyolu Ümraniye mevkii Kavacık istikametinde seyreden otomobilde, sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, otomobili hemen sağa çekerek otomobilden indi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri otoyolda iki şeridi trafiğe kapatırken itfaiye görevlileri, otomobilde çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının sona ermesi ile beraber ekipler tarafından TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü.