Ardahan'ı tipi vurdu: Mahsur kalanların imdadına ekipler yetişti

Ardahan’da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam yüksek rakımlı bölgelerde tipiyle birlikte etkili oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Köyler kısa süre içerisinde beyaz örtüyle kaplanırken, 2 bin 500 rakımlı Sahara Geçidi ile 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi'nde tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yolu ulaşıma kapandı.

[Fotoğraf: DHA]

Tipi nedeniyle ulaşımın durduğu Ardahan-Göle karayolunda çok sayıda tır ve otomobil mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücüler AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak şehir merkezine götürüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Karayolları ekipleri, ulaşımın kapandığı yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.