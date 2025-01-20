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Türkiye
İHA 20.01.2025 06:12

Ardahan'ı tipi vurdu: Mahsur kalanların imdadına ekipler yetişti

Ardahan’da kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi. Ulaşıma kapanan yollarda mahsur kalan sürücüler AFAD ve jandarma tarafından kurtarıldı.

Ardahan’da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam yüksek rakımlı bölgelerde tipiyle birlikte etkili oldu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Köyler kısa süre içerisinde beyaz örtüyle kaplanırken, 2 bin 500 rakımlı Sahara Geçidi ile 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi'nde tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yolu ulaşıma kapandı. 

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Tipi nedeniyle ulaşımın durduğu Ardahan-Göle karayolunda çok sayıda tır ve otomobil mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücüler AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak şehir merkezine götürüldü.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Karayolları ekipleri, ulaşımın kapandığı yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

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