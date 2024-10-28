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Türkiye
TRT Haber 28.10.2024 06:34

Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Bir süredir mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı yeniden arttı. Yeni haftada sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenmiyor, iç kesimlerde sis ve pus görülecek.

Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Yurdun büyük bölümünde kuvvetli yağış görülmeyecek.

Meteoroloji, özellikle hafta boyunca gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus görülebileceğini duyurarak vatandaşları uyardı.

Hafta ortasında bazı kesimlerde yağış beklendiğini aktaran Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Çarşamba günü Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de, perşembe günü ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop ve Samsun çevrelerinde sağanak geçişleri görülecek" dedi.

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3 büyük ilin hava durumu

Ankara'da 3 gün yağış yok, sis ve pus görülebilir. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu seyredecek.

İstanbul'da pazartesi ve salı günü yağış beklenmiyor. Hava parçalı ve az bulutlu olacak, çarşamba günü sağanak geçişleri görülecek. Hava sıcaklığı ise 19 ile 21 derece arasında seyredecek.
 

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