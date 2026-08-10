Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son değerlendirmelerine göre; bu hafta hava sıcaklığının genel olarak mevsim normalleri civarı ve biraz üzerinde seyretmesi bekleniyor. Doğu kesimlerde ise sıcaklıkların hafta başından itibaren azalarak mevsim normallerinin yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bugün, Marmara’nın doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların, Samsun, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğusunda kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Akdeniz’in Toroslar mevkisi ile Muğla’nın iç kesimlerinde de yerel yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Samsun için sarı kodlu uyarı

MGM, Samsun çevrelerinde beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Yarın, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda sağanak bekleniyor. İstanbul’un kuzeyi ve Kocaeli’de de yerel sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Çarşamba günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van’da yağış devam etmesi bekleniyor. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel sağanak etkili olacak.

Perşembe günü Karadeniz kıyıları ile Van’da gök gürültülü sağanak; Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da ise yer yer sağanak görülmesi bekleniyor.

Cuma günü ise Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Marmara’nın doğusunda sağanak öngörülüyor. Uşak ve Denizli’de se sağanak beklenirken Eskişehir ve Niğde’de yerel sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Üç büyük ilde hava durumu

Başkent Ankara’da bugün parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Beklenen en yüksek sıcaklık 32 derece.

İstanbul’da bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklık 31 derece.

İzmir’de ise bugün az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Beklenen en yüksek sıcaklık 37 derece.