Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurdun doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Osmaniye, Hatay, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftada ülke genelinin az bulutlu ve açık, yarın Doğu Anadolu'nun doğusu, çarşamba günü ise Doğu Karadeniz'in yağışlı geçmesi bekleniyor.

Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba günü iç kesimlerde biraz azalacağı, ancak mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftada günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 37, İstanbul'da 31, İzmir'de 36, Adana'da 35, Diyarbakır'da 42, Antalya'da 30, Samsun'da 29 derece civarında seyredecek.