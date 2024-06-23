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Türkiye
AA 23.06.2024 09:01

Ankara'da palet fabrikasında yangın

Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir palet fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ankara'da palet fabrikasında yangın
[Fotograf: AA]

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan palet fabrikasında, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikadan yükselen dumanları gören çevredekilerin, durumu bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bitişikteki bir diğer fabrikaya da sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın sırasında mesai başlamadığı için içeride personel bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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