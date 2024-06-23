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Türkiye
AA 23.06.2024 04:45

İstanbul'da hastane bahçesinde silahlı kavga: 4 yaralı

İstanbul Bakırköy'de iki hastanenin ortak kullanımındaki bahçede çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

İstanbul'da hastane bahçesinde silahlı kavga: 4 yaralı

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ortak kullanımındaki bahçede iki grup arasında tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında 4 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kavga esnasında hastanenin önünde bekleyen, içinde ailenin bulunduğu hafif ticari aracın camına ve Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tek katlı güvenlik binasına mermi isabet etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

Çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede çok sayıda boş kovan bulundu.

Emniyet birimlerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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