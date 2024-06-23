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Türkiye
İHA 23.06.2024 02:49

Bartın'da iki araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Bartın'da seyir halinde bulunan bir otomobil ile kavşaktan çıkan başka bir otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 2 kişi de yaralandı.

Bartın'da iki araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kurucaşile'den Bartın istikametine seyir eden C.D yönetimindeki araç ile Bartın yönünden gelerek Aliobası köyüne dönüş yapan 19 yaşındaki Selçuk Eyşi idaresindeki araç çarpıştı.

Kaza sonrası Selçuk Eyşi yönetimindeki araç taklalar atarak yol kenarında kanala düştü. İstinat duvarına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü, yanında bulunan 20 yaşındaki Berat Yaprak ve 19 yaşındaki E.K araçta sıkıştı. Ekiplerin uğraşları sonucu araçtan çıkarılan sürücü Selçuk Eyşi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak aynı araçtan çıkarılan Berat Yaprak hastanede hayatını kaybetti.

Diğer araçta bulunan 71 yaşındaki Hanife Demir ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü C.D'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken ile diğer araçtan çıkarılan E.K'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Ulaşım bir süre kontrollü sağlandı

Feci kazada hayatını kaybeden Selçuk Eyşi, Berat Yaprak ve ağır yaralı E.K'nin arkadaş olduğu ve Kurucaşile tarafını gezmeye gittiği ve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği belirtilirken, diğer araçta bulunan ve kazada ölen Hanife Demir ile yaralı sürücü C.D'nin bir yakınlarının düğününden geldikleri öğrenildi. 

Kazanın ardından Amasra Kaymakamı Kadir Perçi de olay yerine gelerek, incelemede bulundu. Jandarma ekipleri ise yolda başka bir kazanın yaşanmaması için bölgede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı yol, araçların kaldırılmasının ardından tamamen ulaşıma açıldı.

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