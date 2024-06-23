Şanlıurfa'da 4 katlı binada yangın: Mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlere teslim olan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. çıktı. Dumanların sardığı binada mahsur kalan 6 kişi, dama çıkarak yardım bekledi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

[Fotoğraf: İHA]

Mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

Damda mahsur kalarak dumandan etkilenen 6 kişi, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. Durumları iyi olan vatandaşlar, ayakta tedavi edildi.

Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili inceleme çalışması başlatıldı.