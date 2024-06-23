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Türkiye
İHA 23.06.2024 02:24

Şanlıurfa'da 4 katlı binada yangın: Mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Şanlıurfa'da 4 katlı binanın birinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Binada mahsur kalan 6 kişi dama sığınarak yardım bekledi.

Şanlıurfa'da 4 katlı binada yangın: Mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlere teslim olan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. çıktı. Dumanların sardığı binada mahsur kalan 6 kişi, dama çıkarak yardım bekledi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

Damda mahsur kalarak dumandan etkilenen 6 kişi, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. Durumları iyi olan vatandaşlar, ayakta tedavi edildi.

Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili inceleme çalışması başlatıldı.

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