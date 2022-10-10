Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane, Sakarya'nın doğusu, Sivas ve Ardahan'ın kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Salı, çarşamba ve perşembe günleri Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Karadeniz ile Marmara'nın doğusunda yağış görülecek. Kalan kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Cuma gününden itibaren yurdun batı kesimleri hariç diğer yerlerde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile Günedyoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hafta boyu en yüksek sıcaklık değerlerinin, Ankara'da 21, İstanbul ve Samsun'da 22, İzmir ve Antalya'da 29, Adana'da 32, Diyarbakır'da 27 derece civarında olması bekleniyor.