Ardahan’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezinde yer yer sağanak yağmurdan oluşan yağışlar yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü.

Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkiinde etkili olan kar yağışı, trafikte zaman zaman aksamalara neden oluyor.

Sürücüler güçlükle ilerlerken yetkililer ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.