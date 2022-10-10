Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 03:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'de patlamanın olduğu binada incelemeler sona erdi
[Fotograf: DHA]
Kadıköy Fikirtepe'de 3 kişinin öldüğü patlama ve yangına ilişkin itfaiye, Emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin incelemeleri tamamlandı.
Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokağı 34 numaralı binada yaşanan patlama ve yangınla ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması 5 saat sonra sona erdi.
İnceleme sırasında sokakta güvenlik önlemi alan polisler, çalışmaların ardından evlerine girmek için bekleyen vatandaşlara izin verdi. Çevre binalarda çalışmaları izleyen vatandaşlar da evlerine gitti.
Olay yerine gelen savcı da incelemelerde bulundu.
Polis ekiplerinin sokakta güvenlik önlemleri devam ederken patlama ve yangının çıkış sebebinin gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.
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