Kaza, gece saatlerinde D-100 Kara yolu, As taksi Kavşağı’nda meydana geldi.

İstanbul istikametinden Düzce - Ankara istikametine seyretmekte olan G.Ç.’nin kullandığı otomobil ile Hürriyet Caddesi’nden Düzce kent merkezine gitmekte olan B.Ç. idaresindeki kamyonet As Taksi Kavşağı’nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet karayolunu aşarak yol kenarında bulunan reklam panosuna çarparak durabildi. Kazada sürücüler B.Ç. ve G.Ç. ile kamyonette ve otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

aralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.