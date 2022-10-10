Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 01:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Düzce'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
[Fotograf: İHA]
Düzce’de D-100 Karayolu üzerinde bulunan kavşakta kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde D-100 Kara yolu, As taksi Kavşağı’nda meydana geldi.
İstanbul istikametinden Düzce - Ankara istikametine seyretmekte olan G.Ç.’nin kullandığı otomobil ile Hürriyet Caddesi’nden Düzce kent merkezine gitmekte olan B.Ç. idaresindeki kamyonet As Taksi Kavşağı’nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyonet karayolunu aşarak yol kenarında bulunan reklam panosuna çarparak durabildi. Kazada sürücüler B.Ç. ve G.Ç. ile kamyonette ve otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.
aralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Düzce Trafik Kazası
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