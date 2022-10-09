Diyarbakır'da Yunus ekibinin olduğu motosikletle sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, merkez Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada iki polis memuru yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Polislerden biri teburcu edildi diğer polisin tedavisi sürüyor.