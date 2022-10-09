Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar 20:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 20 R 6826 plakalı otomobil ile 42 AIC 475 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerinin yanı sıra otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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