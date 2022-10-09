Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar 19:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da tır devrildi: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Konya'da Metin Öztürk idaresindeki tır, Belkaya Mahallesi'nde devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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