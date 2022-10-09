Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar 21:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde aralarında husumet bulunan Ş.D. ve Mehmet Sür arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda Ş.D. pompalı tüfekle, Mehmet Sür'e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan ve ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sür, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ş.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: İzmir Bireysel Silahlanma
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