Sıcaklıkların artması beklenirken, yaz yağmurları etkili oldu. Yurdun büyük bölümünde, şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzey kesimleri, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde artan hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber