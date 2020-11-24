Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarifedeki ücretler yaklaşık yüzde 20 oranında artırıldı.

Büroda sözlü danışma ücreti 540, yazılı danışma bin 125 ve dilekçe yazım ücreti 825 lira oldu.

İcra Mahkemelerinde bin 240, Sulh Hukuk Mahkemelerinde bin 740, Sulh Ceza Hakimliklerinde takip edilen davaların vekalet ücreti ise bin 600 lira olarak belirlendi.

Ayrıca Tüketici Mahkemelerindeki davaların avukatlık ücreti 2 bin 40, Ağır Ceza Mahkemelerindeki davaların avukatlık ücreti de 8 bin 200 lira oldu.