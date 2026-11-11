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Türkiye
AA 11.11.2026 11:32

Yeni Ankara Stadı'nda ilk santra için geri sayım

Ankara'nın 51 bin seyirci kapasiteye sahip yeni stadında ilk santra için geri sayım başlıyor.

Yeni Ankara Stadı'nda ilk santra için geri sayım

Ankara'daki 19 Mayıs Stadı’nın 2018’deki yıkımından sonra, aynı yerde yapımına Haziran 2022’de başlanan Türkiye’nin en modern stadında ilk başlama vuruşu için sona geliniyor.

Statla ilgili konuşan yetkililer, iç saha çim zemininin tamamen tamamlandığını aktardı.

Yeni Ankara Stadı'nda ilk santra için geri sayım

Gençlik ve Spor Bakanlığı adına TOKİ'nin inşa ettiği Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri olacak stadın kırmızı-beyaz renkteki koltuklarının yerleştirilmesi de tamamlanırken "estetik işleri" ve dış alandaki atletizm pistinin yapımı ise devam ediyor.

Başkentin yeni stadı, kırmızı-beyaz koltuklarla oluşturulan "Türkiye" yazısının yer aldığı tribünleri, yeni zemini, ön plana çıkan çatı tasarımı ve çevresindeki spor alanlarıyla futbolseverleri ağırlayacağı günü bekliyor.

Yeni Ankara Stadı'nda ilk santra için geri sayım

UEFA'nın istekleri gerçekleştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA yetkililerinin ziyaret ettiği stadyumda "UEFA'nın talepleri" yerine getirildi.

Yeni Ankara Stadı'nda ilk santra için geri sayım

Yalnızca futbol karşılaşmalarına değil birçok farklı branşa da hizmet verecek büyük bir spor kompleksi şeklinde tasarlanan tesisin 160.000 metrekarelik alanında 15 farklı spor branşında aktiviteler gerçekleştirilebilecek.

Yeni Ankara Stadı'nda ilk santra için geri sayım

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Ankara Gençlik ve Spor Bakanlığı TOKİ
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