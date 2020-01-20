Yedigöller Milli Parkı yolunun bir kısmı daha önce genişletilerek asfaltlanmıştı. Yolun kalan kısmı için genişletme çalışmaları yeniden başladı.

İlçe Özel İdare ekiplerinin başlattığı çalışma ile Yedigöller yolu kısa bir zamanda tamamlanacak.

Daha rahat ulaşım sağlanacak

Yığılca İl Genel Meclisi üyeleri Hüseyin Yılgın ve Ramazan Muhterem Baltacı da çalışmaları yerinde inceledi.

İl Genel Meclisi üyesi Ramazan Muhterem Baltacı, "İlçe özel idare ekiplerimiz tarafından yolda çalışma başlattık. Bilindiği gibi özellikle İstanbul tarafından gelen ziyaretçilerimiz bu yolu kullanıyorlar. Ulaşım açısından bu yol Yedigöller'e daha kısa mesafede. Ziyaretçilerimizin daha rahat ulaşım sağlaması açısından bu yolda genişletme çalışmalarına başladık. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolda asfalt çalışması yapacağız. Yapılan çalışmalarda desteğini esirgemeyen Düzce Valimiz Sayın Zülkif Dağlı'ya teşekkür ederiz" dedi.

Öte yandan İl Özel İdaresi tarafından Yedigöller yolu ile ilgili 16 milyon liralık proje Kültür ve Turizm Bakanlığına sunuldu.

Kaynak: AA