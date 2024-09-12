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Türkiye
AA 12.09.2024 09:40

Yayladan dönüşün habercisi vargitler çiçek açtı

Doğu Karadeniz yaylaları, yayladan dönüş zamanının habercisi olarak görülen "vargit" çiçekleriyle süslendi.

Yayladan dönüşün habercisi vargitler çiçek açtı

Türkiye'de yoğun olarak Trabzon, Giresun ve Artvin yaylalarında bulunan, halk arasında "mavi yıldız" ve "güz çiğdemi" gibi çeşitli adlarla da anılan acı çiğdemgiller familyasından "vargit" çiçeği, sonbaharda açmaya başladı.

Trabzon'un Düzköy ilçesindeki 2 bin 100 rakımlı Beypınarı Yaylası'nda çayırlık alanlar, hava sıcaklığının düşmesiyle "vargit" çiçekleri ile kaplandı.

Beyaz ve maviye yakın mor renklerdeki "vargit" çiçekleri, yörede yaşayanların yanı sıra yaylaları gezen yerli ve yabancı turistlere seyri güzel manzaralar sunuyor.

Yayladan dönüşün habercisi vargitler çiçek açtı

Yumrulu gövdeye sahip 3-5 yapraktan oluşan "vargit" çiçeği, 500 ile 3 bin metre arasındaki orman açıklıkları ve yamaçlarda yetişiyor.

Rutubetli yerlerde eylül ve ekim aylarında çiçeklenen "vargit", yaklaşık 10 ila 25 santimetre boy veriyor.

"Burada bir yılın hasretini yaşıyoruz"

Beypınarı Yaylası'nda "vargit" çiçeklerini ailesiyle birlikte görmeye gelen Sadık Çolak, vargit çiçekleri ve yaylanın büyüleyici bir güzellik oluşturduğunu söyledi.

Hollanda'da yaşadıklarını ve yılın bir ayını memleketleri Trabzon'da geçirdiklerini aktaran Çolak, "Bu yaz mevsiminde memleketimizin yaylalarını görmek çok güzel. Meşhur vargit çiçekleri yaylalarda kalanlar için 'Artık son anlara geliyorsunuz, bunlar size bir işarettir, artık köylerinize dönün' diyor. Yaylalarda kalan tüm hemşerilerimizin vargit çiçeklerinin yanı sıra hava durumlarına da bakılıyor. Biz burada bir yılın hasretini yaşıyoruz. Bu havayı burada hissetmek, yaşamak çok güzel" diye konuştu.

Yayladan dönüşün habercisi vargitler çiçek açtı

Birgül Çolak ise vargit çiçeklerini gördüklerinde mutlu olduklarını, kış aylarının gelmesinin en güzel göstergesi olduğunu ifade etti.

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