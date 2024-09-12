Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer geçişi Edirne istikametinde seyreden N.T. idaresindeki otomobil sebebi bilinmeyen nedenle takla atarak yan yola savruldu.
Kaza sırasında otomobilde bulunan M.T. isimli çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
M.T. isimli çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaparken, takla atan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.